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Aktüel

Karaman'da sokağa kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

2020-04-23 19:33:16 -
Karaman'da sokağa kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir mahallenin sakinleri, sokağa kurdukları ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Adem Büyükzengin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında evden eğitime geçilmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çalışma başlattı.

Piri Reis Mahallesi 610. Sokak’taki vatandaşlarla irtibata geçen Büyükzengin ile kızları Sena ve Maide, tüm evlerin balkonlarının ve camlarının süslenmesini sağlayıp, sokağa ses sistemi kurdu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara geçen mahalle sakinleri ve çocuklar, evlerinin balkonlarından, çalan şarkılara eşlik etti.

Bazı öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu etkinlik, 100. yıl marşının söylenmesiyle sona erdi.

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