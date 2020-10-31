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Yerel Karaman'da ortalık savaş alanına döndü
Yerel

Karaman'da ortalık savaş alanına döndü

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazası sonrasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:58:00 -
Karaman'da ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Y. (26), yönetimindeki 42 DPC 36 plakalı otomobil kavşakta Turgut K. (70) idaresindeki 42 PK 853 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 42 PK 853 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Otomobillerden birinin yerinden çıkarak fırlayan LPG tankı ise olay yerindeki itfaiye erleri tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak içindeki gaz boşaltıldı.

Bu arada kazayı haber yapmak için olay yerine gelen yerel gazete muhabiri Murat Özünal’ın araçların birinden yola fırlayan Türk Bayrağını alarak kaldırıma koyması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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