Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
KARAMAN (AA) - Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Yalçın Taş (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı'nda, Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Taş ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Şahin (21) yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.