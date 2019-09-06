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Karaman’da kaynak yapılan yakıt deposu patladı: 3 yaralı

Karaman’da kaynak yapılan yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:40
Karaman’da kaynak yapılan yakıt deposu patladı: 3 yaralı

Karaman’da kaynak yapılan yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.


Olay, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 729. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde Veli A.’ya ait 70 EE 248 plakalı kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan diğer esnaflar hemen olay yerine koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada işçiler Ali K., Murat Ş. ve Tuncay A. yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği iş yeri ve çevresinde tedbir alan polis, patlamanın yaşandığı bölgede de incelemeler yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:40
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