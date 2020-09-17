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Aktüel Karaman'da iki şehit ailesine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
Aktüel

Karaman'da iki şehit ailesine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:14:16 -
Karaman'da iki şehit ailesine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da iki şehidin ailesine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Valilik makamında düzenlenen törende, devletin, şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Şehitlerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bu kutsal topraklar için şehit olan yakınınız için ne desek, ne yapsak azdır. Geriye kalan sizler için de devlet elinden geleni yapacak buna inanın. Devlet her zaman sizlerin yanında. Bir isteğiniz her zaman bu kapı ve devlet kapısı sizlere açıktır. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu vereceğimiz madalyalar sembolik bir şey. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu vatan için şehit olmanın ötesinde bir şey yok. Canlarıyla, kanlarıyla bu vatana ellerinden gelmiş olan bir ailenin evladının sahibisiniz. Ne mutlu sizlere. Allah hiçbir aileye böyle acılar göstermez ama bu aynı zamanda bir onurdur."

Vali Işık, daha sonra, Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın annesi Gülten Dündar ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir teröristin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın babası Mustafa Kızılca'ya devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti.

Baba Kızılca, duygulu ve mutlu bir gün yaşadığını belirterek "Oğlum şehit olduğu için gurur duyuyorum. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Anne Fadime Kızılca da "Ne mutlu böyle bir evlat yetiştirmişiz. Acısı zor ama gerçekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

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