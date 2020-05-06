  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaman’da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı

Karaman’da kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri ağıldan 4 adet kuzuyu çalarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 03:23:33 -
Karaman’da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı

Karaman’da kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri ağıldan 4 adet kuzuyu çalarak kayıplara karıştı.


Hırsızlık olayı, gece saat 01.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1220. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bitişindeki ağılda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. ağılındaki 4 adet kuzusunun yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı hırsızlık ekibi ağılda inceleme yaparak olay yeri inceleme ekibini istedi. Olay yeri inceleme ekibi kuzuların bulunduğu ağılda ve çevresinde parmak izi çalışması yaptı.


Polis, kuzuları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı