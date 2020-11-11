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Yerel Karaman'da feci kaza! 1 ölü
Yerel

Karaman'da feci kaza! 1 ölü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Çakal yaralandı, eşi Fadime Çakal ise yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:47:00 -
Karaman'da feci kaza! 1 ölü

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Güneyyurt- Sarıveliler yolu Serper mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çakal yönetimindeki 42 K 0397 plakalı traktör, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü İbrahim Çakal ve eşi Fadime Çakal yaralandı. Yaralı çift, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Fadime Çakal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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