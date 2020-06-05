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Aktüel

Karaman’da ev yangını

Karaman’da kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:57:22 -
Karaman’da ev yangını

Karaman’da kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 17.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Oğuzhan Küçük Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Alınan bilgiye göre, içinde kimsenin oturmadığı tek katlı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, evin çevresinde tedbir alırken, itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

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