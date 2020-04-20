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Karaman'da bir köydeki karantina uygulaması sona erdi

2020-04-20 20:00:10 -
Karaman'da bir köydeki karantina uygulaması sona erdi

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ayrancı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Berendi köyünde 2 Nisan'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında Ermenek ilçesinde merkeze bağlı 9 mahalle ve bir köyde 17 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.


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