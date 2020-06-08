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Aktüel

Karaman’da bahçede bulunan odunlar tutuşarak yandı

Karaman’da bir evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:14:06 -
Karaman’da bahçede bulunan odunlar tutuşarak yandı

Karaman’da bir evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, 08.30 sıralarında merkeze bağlı Güves köyünde çıktı. Alınan bilgiye göre, Duran Y.’ye ait olduğu öğrenilen evin, bahçesinde bulunan odun parçalarının tutuşarak yanmaya başladığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yanan odunlara müdahale ederek söndürdü. Yangında odunların yanında bulunan tarım aleti ise kısmi olarak zarar gördü. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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