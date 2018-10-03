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Karaman'da apartmana tırmanırken görenler şaşkına döndü

Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran sincap, 5 katlı apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:11
Karaman'da apartmana tırmanırken görenler şaşkına döndü

Ermenek'te ormanlık alandan yolunu şaşırarak kent merkezine geldiği düşünülen sincap, 5 katlı bir apartmanın balkonlarına tırmandı. Sincap, tırmandığı yerden tekrar inerken zor anlar yaşadı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. İnen sincap, daha sonra ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:11
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