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Aktüel

Karaman'da 14 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:32:17 -
Karaman'da 14 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir çocuk, tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kızık köyünde yaşayan 14 yaşındaki M.Y, aralarında husumet bulunan komşuları Halil Çatay (50) ile tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.Y, bıçakla Çatay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Halil Çatay'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şüpheli M.Y, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

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