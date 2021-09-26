Karaman, Taşgetiren'i de Beki'yi de kurtlu bulgura çevirdi!

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Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ile Akif Beki'nin hedef aldığı Yenişafak yazarı Fıkıh Profesörü Hayrettin Karaman, hakkındaki karalama kampanyasına bugünkü köşesinden cevap verdi. "Benim, sayın Erdoğan ve kadrosunun iktidarı hakkındaki yaklaşım, görüş ve yazılarımı eleştiren bazı kimseler ile son günlerde WhatsApp’ta yaptığım yazışmalardan bir karşılıklı konuşma tertip ettim." diyen Prof. Karaman, kendisine WhatsApp'ta yöneltilen, "Ne yani, iktidarı tenkit etmek caiz değil mi, bunca eksikler, kötülükler var, susup oturacak mıyız?!" sorusuna verdiği şu cevabı aktardı:

'Usülünce tenkit elbette gerekli'

"Sıhhatli tarafı görmeyip yalnızca hasta tarafı görmek, onu da abartmak, tedavi ve ıslah adına olmayacak şeylerden bahsetmek, herkesin kendini muslih ve mürşid sanması, tenkit ediyorum diye yıkıcılara destek vermek... İşte bunlar olmamalı. Usulünce tenkit elbette gerekli. Tenkit eden ve yol gösteren kişiler kendi ihtisas alanlarını aşmamalı. Talep edilen şeyler mevcut şartlarda mümkün ve asıl amaç bakımından faydalı ve zamanı gelmiş olmalı.

Daha fazlasının peşinde koşarken elde edilmiş kazanımları kaybetme hesapsızlığından sakınılmalı.

Unutmayalım; bu ülke yalnız bize ait değil. Farklı inanç-inançsızlık dünya görüşü ve hayat tarzına sahip milyonlar var. Ülkeyi yöneten dengeyi korumazsa kaos çıkar kaybederiz."

'Öleceksem daha temizini bulana kadar yerdim'

Kendisine, "Önünüze kurtlu bulgur koysalar pirinci aramaktan vazgeçip bunu yer miydiniz?" sorusunun da sorulduğunu belirten Prof. Dr. Hayreddin Karaman, bu soruya şu cevabı verdiğini yazdı:

"Yemeyince açlıktan öleceksem daha temizini buluncaya kadar yerdim. Hayatta kalınca da temizlemek için elimden geleni yapardım. Yaparken de iyi olanı da görür 'Bu iyi', kötü olanı da görür 'Bu kötü' derdim. Bunu derken de uygun üslup, zaman ve mekânı seçerdim."

Karar yazarları tarafından hedef alınmıştı

Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren, Hayrettin Karaman'ın bir WhatsApp yazışmasında, "Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım." dediğini iddia etmiş ve Karaman'ı şu ifadelerle hedef almıştı:

"Evdeki bulgura razı mı olalım? Yooo olmayalım, o bulgur kurtlandı çünkü, böceklendi, mayası değişti. En azından bunu söyleyelim. Ki bulgurun kurtlardan, böceklerden temizlenmesi mümkünse, mayasının düzelmesi mümkünse o yapılsın. Sorayım hocalarımıza: Evdeki bulgurun böcekli halinden sizlere yemek yapılsa onu yer miydiniz?"

Öte yandan Karar'dan Akif Beki de Prof. Karaman'ı hedef alarak şunlaerı söylemişti:

"İlahiyatçı Hayrettin Karaman Hoca da ‘yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edip adaleti tesise önce bizden başlasanız’ diye iktidarı uyarmak yerine cemaati uyarıyor. Cemaate hayrı zaten yok da... Böyle savunmak iktidara da iyilik değil, yanlışta ısrara teşvik ediyor. Tersini yapsa belki iktidar yanlışlarını düzeltecek, homurdanmayı ve şikayeti kesmesi için cemaati uyarmasına da gerek kalmayacak. Herkes kazanacak. Din de haksızlığa alet edilmeyecek."