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Karaman sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle tüm yurtta olduğu gibi Karaman’da da başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:21:03 -
Karaman sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle tüm yurtta olduğu gibi Karaman’da da başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 81 ilin tamamında 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Karaman’da cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.

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