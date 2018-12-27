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Karaman okullar tatil mi? Karaman 28 Aralık yarın okullar tatil mi?

Karaman'da son dakika okullar yarın tatil mi? Sorusu ek çok aranan kelimelerin başında geliyordu. Karaman Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan açıklamada 28 Aralık Cuma Karaman’da okullar tatil mi sorusuna cevap verdi. Peki Karaman il Milli Eğitim Müdürlüğü Karaman’da okullar yarın tatil edildiğini açıkladı mı?

27 Aralık 2018 Perşembe 18:54
Karaman okullar tatil mi? Karaman 28 Aralık yarın okullar tatil mi?

Karaman'da son dakika okullar yarın tatil mi? Sorusu ek çok aranan kelimelerin başında geliyordu. Karaman Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan açıklamada 28 Aralık Cuma Karaman’da okullar tatil mi sorusuna cevap verdi. Peki Karaman il Milli Eğitim Müdürlüğü Karaman’da okullar yarın tatil edildiğini açıkladı mı?

Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. Karaman'da bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarın okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu mu? İşte detaylar...

Karaman'da okullara kar engeli

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Karaman İl Mlli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, okulların tatil edilmesine yönelik son dakika  açıklama yaptı. Karaman'da etkisini artırarak devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.  İl Mll Eğtm Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedenyle 28 Aralık Cuma günü il merkeze bağlı köylerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil ediliğini duyurdu. 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:54
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