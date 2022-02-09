Karaman’da kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Karaman’da kamu çalışanlarına kar izni var mı?

Karaman okullar tatil mi 10 Şubat? Karaman okullar tatil mi Valilik açıklaması 10 Şubat

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı şekilde Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de perşembe günü idari izinli sayılacaktır” denildi.