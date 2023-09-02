Karaman GES elektrik üretimine başladı “Yenilenebilir enerji alanında Sakarya örnek şehir olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ marifetiyle inşası tamamlanan ve elektrik üretimine başlayan Karaman Güneş Enerji Santrali ile ilgili açıklamalarda bulundu. 55 bin metrekare alan üzerine kurulan 14 bin güneş paneli ile Türkiye’nin enerji yüzyılı projeleri arasında yer alan proje sayesinde yılda yaklaşık 18 milyon TL’lik enerji üretimi sağlanacak. Üretim maliyetini kısa vadede amorti edecek olan Karaman GES’in Türkiye’de örnek olacak bir üretim üssü olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Başkan Yüce, yakın zamanda yeni bir enerji yatırımının da temelini atmayı hedeflediklerinin müjdesini paylaştı.

Sakarya’nın üretimi il dışından ve yurtdışından ilgi görüyor

Üretime verilen değer sayesinde Sakarya’nın her alanda örnek projelere imza attığını söyleyen Başkan Yüce, “ Taşı, toprağı altın olan bir şehirde yaşıyoruz. Böylesine verimli topraklar üzerinde yaptığımız üretimler artık şehir sınırlarımızı aştı il dışından hatta yurt dışından ilgi görmeye başladı. Geleneksel üretim anlayışımızın yanı sıra çağın ötesinde üretimi de her alanda göz önünde bulunduruyoruz. Bu anlayışla enerji alanında yaptığımız örnek projemiz olan Karaman GES Projesi sayesinde kendi enerjimizi de kendimiz üretmeye başladık. Üretim aşamasını tamamladığımız ve ilgili kurumlarla enerji nakil anlaşmasının sonuna geldiğimiz proje sayesinde Sakarya bir üretim alanında daha hem ülkemize hem şehrimize önemli bir kazanç sağlayacak” dedi.

Yeni GES Projesi’nin saha çalışmaları yakın zamanda başlayacak

Başkan Yüce, “ Yenilenebilir enerji alanında daha fazla kaynak oluşturmak ve yeni projelerle hem ekonomik alanda kazanç sağlamak hem de doğamızı korumak için aralıksız şekilde çalışıyoruz. Pamukova bölgesinde inşa etmeyi hedeflediğimiz yeni güneş enerji santrali projemizin de yakın zamanda saha çalışmalarını başlatacağız. Böylelikle çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımızla şehrimizin bugününe ve geleceğine hizmet edeceğiz. Bizler Sakarya için attığımız adımları tüm yönleriyle düşünüyor ve gelecek nesillere miras bırakılacak şekilde hayata geçiriyoruz”

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