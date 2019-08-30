0553 313 94 23

Karalar törene geç kaldı Büyükşehir’in çelengi sunulamadı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geç kalınca, Valisi Mahmut Demirtaş, Karalar’ın temsil edilmesine izin vermedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:45
Karalar törene geç kaldı Büyükşehir’in çelengi sunulamadı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geç kalınca, Valisi Mahmut Demirtaş, Karalar’ın temsil edilmesine izin vermedi.


Kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’nda saat 08.30’da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi. Zeydan Karalar’ın yeri boş kalırken Büyükşehir Belediyesi’nin çelengi de sunulamadı.


Çelenk töreninin ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise buradaki törende hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FIBA Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor
    1. FIBA Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor
    2. Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir..
    3. Korkunç iddia! "Organları çalındı"
    4. Polisten kaçan hırsızlık zanlısı..
    5. 2020 Nümismatik ve Para Kongresi,..
    6. Milli karateciler olimpiyat vizesi..
    7. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza..
    8. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    9. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mersin’de..
    10. Kavgalı iki engelliyi Vali Atik..
    11. Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe..
    12. Araç yazılımı uygulamalarına talep..
    13. Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    14. TOKİ Trabzon’da konut yapacak mı?
    15. Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer..
    16. Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    17. "Kırkpınar'ın rövanşı Elmalı olacak"
    18. İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    19. Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda..
    20. Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması