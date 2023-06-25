Karaktersiz Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 14 kaçak göçmen...
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında geri itilerek ölüme terk edilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında geri itilerek ölüme terk edilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türkiye kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (İLKHA)
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