Karakoldaki 200 kilo esrarı yediler
Dünyadaki akıllara durgunluk veren ilginç haberlere bir yenisi eklendi... Hindistan’da polis, baskınlarda ele geçirilen ve polis merkezlerinde tutulan neredeyse 200 kiloluk esrarın fareler tarafından yendiğini söyledi.
BBC’de yer alan habere göre, Hindistan’da polis merkezlerinde tutulan yaklaşık 200 kiloluk esrarın fareler tarafından yendiği belirtildi. Uttar Pradesh eyaletinde mahkeme, polislerden yok olan esrarın fareler tarafından yendiğine dair kanıt sunmasını istedi. Görülen davada yargı, farelerin uyuşturucuları yok ettiğine dair üç ayrı örnek olduğunu belirtti. Yargıç, fareler çok küçük olduğu için polislerin uyuşturucuyu farelerden uzak tutmakta başarısız olduğunu söyledi ve ekledi: “Fareler çok küçük hayvanlar ve polisten korkmuyorlar. Uyuşturucuları onlardan korumak zor.”