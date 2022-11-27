Karakoldaki 200 kilo esrarı yediler

BBC’de yer alan habere göre, Hindistan’da polis merkezlerinde tutulan yaklaşık 200 kiloluk esrarın fareler tarafından yendiği belirtildi. Uttar Pradesh eyaletinde mahkeme, polislerden yok olan esrarın fareler tarafından yendiğine dair kanıt sunmasını istedi. Görülen davada yargı, farelerin uyuşturucuları yok ettiğine dair üç ayrı örnek olduğunu belirtti. Yargıç, fareler çok küçük olduğu için polislerin uyuşturucuyu farelerden uzak tutmakta başarısız olduğunu söyledi ve ekledi: “Fareler çok küçük hayvanlar ve polisten korkmuyorlar. Uyuşturucuları onlardan korumak zor.”