Karakolda dehşet! 2 polis şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, bilinmeyen bir nedenle meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. Yaralı polisler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİSLER ŞEHİT OLDU

Gelen son bilgilere göre, 2 polis memuru yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Saldırının faili olan polis ise, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."