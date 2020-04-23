  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karakol ekibinde sürpriz doğum günü kutlaması

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez karakol ekipleri tarafından 23 Nisan doğum günü olan Ayşe Elif Selçuk’un (12) evine giderek doğum gününü kutladılar.

2020-04-23 21:26:51 -
Karakol ekibinde sürpriz doğum günü kutlaması

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez karakol ekipleri tarafından 23 Nisan doğum günü olan Ayşe Elif Selçuk’un (12) evine giderek doğum gününü kutladılar.


Oltu ilçe merkez karakolunda görevli komiser Nevzat Durmuş ve ekibi doğum günü olan Elif Ayşe Selçuk’un evine yaş pasta ve çiçek götürerek doğum gününü kutladılar.


Ekipler, evin merdivenlerinde yaş pastanın mumlarını yaktılar ardından evin zilini çaldılar. Kapıyı açan Ayşe Elif Çiçek karşısında yaş pastalı polisleri görünce önce şaşırdı ardından yaş pastanın mumlarını üfleyerek söndürdü.


Sürpriz doğum günü kutlamasından son derece memnun kalan Ayşe Elif polislere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı