  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Karakalem ve kuru boya ile yaptığı resim sanal sergide

Eskişehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:59:03 -
Karakalem ve kuru boya ile yaptığı resim sanal sergide

Eskişehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Didem Sağ’ın karakalem ve kuru boya ile yaptığı resim; ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını’ kutlamak amacıyla, İstanbul’da ulusal ve uluslararası sanal sergide sergileniyor ve beğeni görüyor.


Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek sergi ve resim hakkında yaptığı açıklama yapan Didem Dağ, ‘’Benim özenerek karakalem ve kuru boya ile yaptığım harika resim; İstanbul’da ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz’ adlı sanal sergide sergileniyor. Karakalem ve kuru boya ile yaptığım resim beğeni görerek, bu ay sonuna kadar sanal sergide sergilenmeye devam edecek. İstanbul’da uluslararası sanal sergiyi; Galeria Mavist sayfasında Sevinç Lüleci düzenliyor. Bu sergiye, uluslararası sanatçılar da katılıyor. Sanal serginin amacı; ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını’ kutlamaktır. Güzel, ahenkli ve harika resim yapmaya ilkokulda başladım ve ortaokulda da yapmaya devam ediyorum. Bu sanal sergide; jüri ve seçim yoktur’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı