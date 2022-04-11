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Ekonomi Karaismailoğlu’ndan ‘motorcu dostu bariyer’e tam destek
Ekonomi

Karaismailoğlu’ndan ‘motorcu dostu bariyer’e tam destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, motorcu dostu bariyer uygulamasını tamamlamamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:47:00 -
Karaismailoğlu’ndan ‘motorcu dostu bariyer’e tam destek

Türkiye Motosiklet Platformu’nun düzenlediği ‘Katil Bariyer İstemiyoruz’ etkinliğinde konuşan Karaismailoğlu, “Trafikte teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik veya ayrıcalık sağlamaz. 2 teker üstünde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Büyük araçların bütün taşıtlara saygılı olmaları şart. Bakanlık olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda motorcu dostu bariyerler uygulamasını tamamlayana kadar çalışmamız bitmeyecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımını gerçekleştirdik. Bu yıl da 40 bin metreye kadar planlamıştık ama anlaşılıyor ki çok çok daha artırmamız gerekiyor” ifadelerini de kullandı.

Kritik çağrı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da etkinlikte motorcuların en büyük dertlerinin bariyerler olduğunu söyledi. Sofuoğlu, otomobil sürücülerini motorculara daha saygılı olmaya davet etti.

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