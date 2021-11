Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Dış güçlere mektup yazan iş bilmez

İstanbul'da Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşlerine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm büyükelçilere Kanal İstanbul ile ilgili gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Büyükelçilere "Ülkelerinizdeki yatırımcılar bu projeyi desteklememeli" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Karaismailoğlu, "Bir yanda İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazı'nı ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının devamında "Bu tür kıyaslamaları çok daha artırmak mümkündür. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor" dedi.