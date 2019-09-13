Karahasanoğlu’nun unutulmaz anısı: Hukuk öğrencisiyken, 12 Eylül Anayasası mimarlarından Prof. Aldıkaçtı’ya karşı dava kazandı!

Müslümanların gür sesi, inananların yüz akı Akit 27 yaşına bastı. 27 yıldır tülü badireler atlatan, binlerce davayla karşılaşan, keleşlerle taranan, 400 polisle binası basılan Akit, yılmadan gerçekleri haykırmaya devam ediyor.

Akit’in bel kemiğini oluşturan kadrolar da, hayatları boyunca din-i mübin için badireler atlatıp, türlü zorluklara göğüs geriyor. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da, yaşadığı bir anısını Akit TV’de paylaşarak, sakal düşmanı profesöre karşı nasıl hukuk mücadelesini kazandığı anlattı.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit'in kuruluşunun 27'nci yılı dolayısıyla, Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu programda anılarını paylaştı.

Avukat olmadan dava kazandı

12 Eylül Anayasası’nın mimarlarından Profesör Orhan Aldıkaçtı, Karahasanoğlu’nun hukuk fakültesinde öğretmeni oldu. Bir gün Karahasanoğlu’nu sakallı gören Aldıkaçtı, kendisine cezai işlem uygulanacağını söyledi. Karahasanoğlu’nu odasına götüren Prof., uzaklaştırma cezası verildiğini söyledi. Tedbirli hareket eden Karahasanoğlu, Aldıkaçtı’ya kendi hazırladığı yönetmelikle karşılık verdi. Alt ceza vermesi gerekirken, üst ceza veren Aldıkaçtı’ya dava açan Karahasanoğlu, yaptığı savunma sonrası Danıştay kararıyla haklı bulundu.