0553 313 94 23

Karahasanoğlu’nun unutulmaz anısı: Hukuk öğrencisiyken, 12 Eylül Anayasası mimarlarından Prof. Aldıkaçtı’ya karşı dava kazandı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve hukukçu Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit’in kuruluşunun 27’nci yıl dönümü münasebetiyle Akit TV’de düzenlenen programda, hukuk öğrencisi zamanlarında yaşadığı çarpıcı anısını paylaştı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:19

Müslümanların gür sesi, inananların yüz akı Akit 27 yaşına bastı. 27 yıldır tülü badireler atlatan, binlerce davayla karşılaşan, keleşlerle taranan, 400 polisle binası basılan Akit, yılmadan gerçekleri haykırmaya devam ediyor.

Akit’in bel kemiğini oluşturan kadrolar da, hayatları boyunca din-i mübin için badireler atlatıp, türlü zorluklara göğüs geriyor. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da, yaşadığı bir anısını Akit TV’de paylaşarak, sakal düşmanı profesöre karşı nasıl hukuk mücadelesini kazandığı anlattı.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit'in kuruluşunun 27'nci yılı dolayısıyla, Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu programda anılarını paylaştı.

Avukat olmadan dava kazandı

12 Eylül Anayasası’nın mimarlarından Profesör Orhan Aldıkaçtı, Karahasanoğlu’nun  hukuk fakültesinde öğretmeni oldu. Bir gün Karahasanoğlu’nu sakallı gören Aldıkaçtı, kendisine cezai işlem uygulanacağını söyledi. Karahasanoğlu’nu odasına götüren Prof., uzaklaştırma cezası verildiğini söyledi. Tedbirli hareket eden Karahasanoğlu, Aldıkaçtı’ya kendi hazırladığı yönetmelikle karşılık verdi. Alt ceza vermesi gerekirken, üst ceza veren Aldıkaçtı’ya dava açan Karahasanoğlu, yaptığı savunma sonrası Danıştay kararıyla haklı bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:19
  1. Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Nuri Karahasanoğu
  3. Mustafa Karahasanoğlu
  4. Orhan Aldıkaçtı
  5. Muharrem Coşkun
  6. 12 Eylül
  7. 12 Eylül Anayasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye aşure dağıttı
    1. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    2. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    3. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    4. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    5. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    6. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    7. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    8. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    9. İBB'de işten çıkarmalar
    10. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    11. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    12. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    13. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    14. Virajı alamayan otomobil takla attı
    15. Huzurevinde kermes coşkusu
    16. Google özgün haberleri ön plana..
    17. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    18. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    19. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    20. "Hurda araç teşviğindeki ÖTV..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!