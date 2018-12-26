Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

yeniakit.com.tr Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, “ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesi” konusuna dair açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gerçek sebeplerinin ne olduğu bilmek tam olarak mümkün değildir. Bunu, ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin açıklaması lazım. Arkasında ne var, bilmiyoruz ama tahmin etmek de mümkün değil. Arkasında ne olacağını bilecek bilgi ve birikime sahibiz.” dedi.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Bahçeli’nin sözlerini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Büyük Şeytan’a güven olmaz diye ilk günden söyledik.” ifadesini kullandı.

Devlet, Bahçeli’ye bilgi vermiş olabilir

“Büyük ihtimalle kendisiyle de bazı bilgiler paylaşılmış olabilir devlet tarafından, yetkililer tarafından.” diyen Karahasanoğlu, “O çerçevede ‘Amerika’ya güven olmaz’ anlamında sözler kullanmış oluyor sayın Bahçeli ki uyarısını da yapmış oluyor. Hem devlet kendisini, bütün kamuoyunu bilgilendirmiş olacak, hem de siyasi yetkililer, partililerimiz, milli noktada duran parti genel başkanlarının da devleti uyarması gerekir ki herhangi bir yanlışa imza atılmasın.” diye konuştu.

Erdoğan aynı hataya düşmez

“Mesela 2010’da, biz kabul ediyoruz, bir anlamda Suriye’yi iç karışıklığa götüren Amerika’nın bir anlamda dolduruşuna gelerek Türkiye aktif rol oynadı.” tespitini yapan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bugün geriye sarmış olsak filmi, çok net olarak, ben öyle inanıyorum ki Tayyip Erdoğan aynı hataya düşmez.” ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanının doğru adımlar atacağına vurgu yaptı.

Erdoğan uyarırdı

“Evet, Ahmet Davutoğlu yine yollanırdı, yine Şam’da görüşmeler yapılırdı, ‘Bak Amerika’nın niyeti kötü, burada iç karışıklık çıkaracak’ uyarısını yapardı.” diyen usta gazeteci sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Yine Anayasa değişikliğini yapın, yine serbest seçimi burada hayata geçirin’ uyarısını yapardı ama bunu ötesinde Amerika’nın bir anlamda dümen suyuna girecek şekilde ABD ile birlikte Suriye’nin iç karışıklığına yol açacak şekilde bir destekte bulunmazdı. Bulunmaz, bundan sonraki hayat tecrübesinde.”

Bahçeli ABD’nin kararının perde arkasına dikkat çekti

Karahasanoğlu sözlerini şöyle bitirdi:

“Dolayısıyla karşılıklı olarak Amerika’nın neler yapmak istediğini, kurmak istediği büyük oyunları görüp ona göre tedbir almamız gerekir. Son çekilme olayında da ne yapmak istiyorlar, arkasında neler vardır, sayın Bahçeli onlara dikkat çekti, ‘En azından biz bazı şeyleri biliyoruz’ dedi.”