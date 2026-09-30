  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu AK Parti'nin kritik ismi fon mağduru çıktı: İddialar doğru 455 bin kişiden biriyiz Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar Altın fiyatlarında yön yeniden değişti! Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: “Sistemik risk beklemiyoruz” Rusya duyurdu: Türkiye'nin kritik projesi yaptırım tuzağına düştü Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! “Pestisit yok” reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza Anthropic dosyası sızdırıldı: 'İnsanlık için varoluşsal risk oluşturuyor!' Bir avuç yiyin: Bundan böyle tüketenler yararlanacak! Bilinmeyen faydaları bakın neymiş
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
"Pestisit yok" reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Pestisit yok” reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza

Tüketiciye “Pestisit tespit edilmedi” mesajıyla reklam yapan zincir market denetimde yakalandı. Antalya’da alınan 56 taze meyve-sebze numunesinden 15’inde pestisit aktif maddeleri belirlendi. Kalıntı miktarları yasal limitlerin altında ve ürünler mevzuata uygun olmasına rağmen Reklam Kurulu, “pestisit tespit edilmedi” ifadesinin tüketiciyi yanıltıcı olduğuna hükmederek markete 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uyguladı.

1
#1
Foto - "Pestisit yok" reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza

Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürerken, bir zincir marketin sebze ve meyvelerine ilişkin reklamlarında kullandığı ifade mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, marketin ürünlerinde hiç pestisit bulunmadığı izlenimi veren tanıtımlarını değerlendirdi.

#2
Foto - "Pestisit yok" reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza

56 NUMUNE LABORATUVARDA İNCELENDİ Tarım ve Orman Bakanlığı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında zincir marketin farklı ürün gruplarından toplam 56 taze meyve ve sebze numunesi alındı. Laboratuvar analizlerinde 7 domates ve 8 biber olmak üzere toplam 15 numunede pestisit aktif maddesi tespit edildi.

#3
Foto - "Pestisit yok" reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza

PESTİSİT VAR AMA YASAL SINIRIN ALTINDA Denetimin önemli ayrıntısı ise belirlenen pestisit miktarları oldu. Domates ve biberlerde tespit edilen pestisit kalıntılarının Türk Gıda Kodeksi'nde belirlenen maksimum kalıntı limitlerinin altında olduğu ve bu nedenle ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına uygun bulunduğu belirtildi. Yani Kurulun cezası, ürünlerin yasal pestisit limitlerini aşmasından değil, yapılan reklamın gerçeği yansıtmadığı değerlendirmesinden kaynaklandı.

#4
Foto - "Pestisit yok" reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza

“PESTİSİT TESPİT EDİLMEDİ” DEDİ AMA 15 NUMUNEDE ÇIKTI Reklam Kurulu, analiz sonuçlarına rağmen marketin reklamlarında “Pestisit tespit edilmedi” ifadesini kullanmaya devam ettiğini belirledi. Kurul, bu ifadenin tüketicide satışa sunulan ürünlerin hiçbir pestisit aktif maddesi içermediği yönünde bir algı oluşturduğuna dikkat çekti. Pestisit miktarının yasal sınırın altında bulunmasının, “hiç pestisit yok” anlamına gelmediği böylece bir kez daha ortaya konuldu. TÜKETİCİYİ YANILTICI BULUNDU Reklam Kurulu söz konusu tanıtımların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğuna ve dürüst rekabet ilkeleriyle bağdaşmadığına hükmetti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında zincir markete 1 milyon 83 bin TL idari para cezası uygulandı. Karar, gıda ürünlerinde kullanılan reklam ifadeleri açısından da dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor: Bir üründeki pestisit miktarı yasal limitlerin altında olsa dahi pestisit tespit edilmişse tüketiciye “Pestisit tespit edilmedi” şeklinde tanıtım yapılamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HASANN

o 1 milyon cezayı tüm marketleri göz önüne alırsak 1 saatlik geliridir. marketleri 10 gün tamamen kapatacaksın. o zaman işe yarar...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya ..
Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Sürat Lojistik ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında Sürat Lojistik, bir yıl..
Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var
Dünya

Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var

Soykırımcı terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kanlı saldırılarda 8 Filistinli şehit oldu.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!

Sermaye piyasalarını sallayan fon soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları..
Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama
Gündem

Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23