“Pestisit yok” reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza
Tüketiciye “Pestisit tespit edilmedi” mesajıyla reklam yapan zincir market denetimde yakalandı. Antalya’da alınan 56 taze meyve-sebze numunesinden 15’inde pestisit aktif maddeleri belirlendi. Kalıntı miktarları yasal limitlerin altında ve ürünler mevzuata uygun olmasına rağmen Reklam Kurulu, “pestisit tespit edilmedi” ifadesinin tüketiciyi yanıltıcı olduğuna hükmederek markete 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uyguladı.