“Pestisit yok” reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza

“PESTİSİT TESPİT EDİLMEDİ” DEDİ AMA 15 NUMUNEDE ÇIKTI Reklam Kurulu, analiz sonuçlarına rağmen marketin reklamlarında “Pestisit tespit edilmedi” ifadesini kullanmaya devam ettiğini belirledi. Kurul, bu ifadenin tüketicide satışa sunulan ürünlerin hiçbir pestisit aktif maddesi içermediği yönünde bir algı oluşturduğuna dikkat çekti. Pestisit miktarının yasal sınırın altında bulunmasının, “hiç pestisit yok” anlamına gelmediği böylece bir kez daha ortaya konuldu. TÜKETİCİYİ YANILTICI BULUNDU Reklam Kurulu söz konusu tanıtımların tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğuna ve dürüst rekabet ilkeleriyle bağdaşmadığına hükmetti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında zincir markete 1 milyon 83 bin TL idari para cezası uygulandı. Karar, gıda ürünlerinde kullanılan reklam ifadeleri açısından da dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor: Bir üründeki pestisit miktarı yasal limitlerin altında olsa dahi pestisit tespit edilmişse tüketiciye “Pestisit tespit edilmedi” şeklinde tanıtım yapılamıyor.