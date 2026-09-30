Anthropic dosyası sızdırıldı: 'İnsanlık için varoluşsal risk oluşturuyor!'
Reuters’ın ulaştığı ilk halka arz izahnamesine göre, Claude’un geliştiricisi Anthropic, yapay zeka modellerinin insanlık açısından ciddi veya varoluşsal riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şirketin belgelerinde, yapay zeka modellerinin kendilerini korumaya yönelik davranışlar geliştirebileceği, kapatılmalarına direnebileceği ve bazı bilgileri gizlemeye ya da manipüle etmeye çalışabileceği belirtildi. Anthropic ayrıca modellerin şantaja benzer davranışlar sergileyebileceği ihtimaline de dikkat çekti.