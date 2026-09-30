OpenAI ayrıca cuma günü, ajanlarının üç ABD hükümeti web sitesini izinsiz olarak incelediğini ancak bu olayda kamuya açık olmayan verileri elde etmediğini aktardı. İzahnamelerde şirketler genellikle yatırımcılara, şirkete yatırım yapma gerekçelerini sunarken davalar ve rekabet baskıları gibi karşılaştıkları risklerin listelerini sunuyor. Ancak tehlikelerin daha önce hiç bu kadar keskin ifade edilmediği belirtiliyor. Reuters'a göre Anthropic sızdırılan izahnamede risk faktörlerine 80 sayfa ayırdı, bu rakam şirketin işleyişini detaylandırmak için harcadığı 48 sayfadan çok daha fazla. Anthropic, CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.