Karahasanoğlu canlı yayında şamarladı! "Mustafa Kemal'in bundan haberi var mı?"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile CHP'nin borusunu öttüren Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Çoşkun'un 'Vahdettin'i aklayamazsınız' şeklindeki rezil ifadelerini manşetine taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in safsatalarını aklamak için tarih cahilliğini ayyuka çıkaran Cumhuriyet'in skandal manşeti, Akit TV'nin ilgiyle takip edilen Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, nokta atışı ifadeler kullandı.

Alev Çoşkun'un "Padişah'ın haberi bile yoktu Atatürk'ün Samsun'a gideceğinden" şeklindeki sözlerine Karahasanoğlu, "Mustafa Kemal'in bundan haberi var mı?" cevabını verdi.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararları açıklayan Ali İhsan Karahasanoğlu ikinci maddeye dikkat çekti ve onu açıkladı:

“Osmanlı vatanının tamamiyeti ve istiklâl-i millimizin temini ve makam-ı saltanat ve hilafetin masuniyeti için Kuva-yı Milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır.”