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Spor Karagümrük’ten süper transfer atağı! Yunan yıldız Manolis Siopis ve Muhammed Emin Sarıkaya imzayı attı!
Spor

Karagümrük’ten süper transfer atağı! Yunan yıldız Manolis Siopis ve Muhammed Emin Sarıkaya imzayı attı!

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Karagümrük’ten süper transfer atağı! Yunan yıldız Manolis Siopis ve Muhammed Emin Sarıkaya imzayı attı!

Trendyol 1. Lig’e şampiyonluk parolasıyla giren Fatih Karagümrük, kadrosunu iki önemli isimle güçlendirerek gövde gösterisi yaptı.

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, bir dönem Trabzonspor ve Alanyaspor forması da giyen Yunan futbolcu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, ülkemizde Alanyaspor ve Trabzonspor’da 2’şer sezon oynadı. 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan oyuncumuz, son iki sezonda ülkesinde Panathinaikos ile 52 maça çıktı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri olan oyuncumuz, 42 kez mücadele ettiği Yunanistan Milli Takımı ile 1 gol kaydetti. Değerli bir kariyere sahip olan Manolis Siopis’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi, Muhammed Emin Sarıkaya'yı da transfer etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, 1461 Trabzon’dan Muhammed Emin Sarıkaya ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bursaspor’da futbol hayatına başlayan, Başakşehir ile Süper Lig deneyimi yaşayan oyuncumuz son iki sezon oynadığı 1461 Trabzon’da 62 maçta mücadele etti. Alt yaş kategorilerde milli formayı giyen Muhammed Emin Sarıkaya’ya ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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