Karagümrük'te 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yolları ayırma kararı aldı.
Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselirken katkıda bulunan üç oyuncuya teşekkür edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Birlikte şampiyonluk yaşadığımız değerli futbolcularımız Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzden 'Şampiyon' unvanıyla ayrılan futbolcularımıza yeni kariyerlerinde nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz.