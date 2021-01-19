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Spor Karagümrük'te 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
Spor

Karagümrük'te 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yolları ayırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 05:58:00 -
Karagümrük'te 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselirken katkıda bulunan üç oyuncuya teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Birlikte şampiyonluk yaşadığımız değerli futbolcularımız Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzden 'Şampiyon' unvanıyla ayrılan futbolcularımıza yeni kariyerlerinde nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz.

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