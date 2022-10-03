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Spor Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Süper Lig'de 8.haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-03 10:04:00 -
Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Süper Lig'de 8.hafta maçları 3 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak Karagümrük-İstanbulspor maçıyla noktalanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Kasımpaşa-Gaziantep FK:            1-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:1-2

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor:          1-2

Adana Demirspor-Galatasaray:0-0

Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor:     1-1

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor:            1-2

Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor:      1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe:   0-0

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor

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