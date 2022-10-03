Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Süper Lig'de 8.haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak?
Süper Lig'de 8.hafta maçları 3 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak Karagümrük-İstanbulspor maçıyla noktalanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:1-2
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:0-0
Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-2
Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor