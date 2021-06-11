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Gündem Karagümrük çetesi kimdir? Karagümrük çetesi lideri kim?
Gündem

Karagümrük çetesi kimdir? Karagümrük çetesi lideri kim?

Karagümrük çetesi kime deniliyor? Türkiye organize suç örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak da bilinen suç örgütü Karagümrük çetesi olarak da ilinmekte. Karagümrük çetesi lideri ya da Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler çetesi lideri Nuri Ergindir. Nuri Ergin’in yanında Vedat Ergin kardeşleri Fatih ve Karagümrük bölgesini gayet kanlı bir biçimde haraca bağlayan çetesidir. Nuri Ergin kardeşler aslen Erzurumludur.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 08:21:00 - 2021-06-11 08:39:25
Karagümrük çetesi kimdir? Karagümrük çetesi lideri kim?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah erken saatlerde başlatılan operasyon, çete mağduru 5 kişinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah erken saatlerde başlatılan operasyon,  çete mağduru 5 kişinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler çeteye yönelik olarak yaptığı projeli teknik ve fiziki çalışmaların ardından bu sabah merkez Fatih olmak üzere değişik ilçelerde operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda silahlı baskın, tehdit, yaralama, şantaj gibi değişik suçlardan haklarında savcılıkça gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler arasında cezaevinde bulunan çete lideri Nurettin Ergin'in kendisiyle aynı adı taşıyan oğluyla 2 kardeşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı.

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