Karagöz’e ‘Hayırlı olsun’ ziyaret! Destici: AA ile gurur duyuyoruz

Ziyarette konuşan Destici, Karagöz’e “AA Genel Müdürlüğü” görevinin hayırlı olmasını diledi. AA’nın kadim, köklü, stratejik bir kuruluş olarak dünyanın en önemli ajanslarıyla yarıştığını vurgulayan Destici, “Sadece Türkiye’den değil, dünyada diğer ajansların olmadığı noktalardan da pek çok dilde haberler geçiyor. Bu anlamda AA, uluslararası yüksek düzeyde bir hüviyete de sahip. Bu da bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, bu milletin bir ferdi olarak bizi gururlandırıyor” dedi. Karagöz, Destici’ye AA arşivinden BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile fotoğrafının da bulunduğu iki fotoğraf hediye etti.