Karadut şurubu nasıl yapılır? Tek başına bile değerli, o imkanı sağlıyor! Boşuna para harcamaya gerek yok

Karadut Şurubu Nasıl Yapılır?

Yaz sıcaklarında yaylalara kaçtığımız bu günlere yakışır tarifimiz var sizlere .Özellikle serinletici, bağırsak düzenleyici, kan yapıcı özellikleri ile Karadut Şurubu.Misafirlerinize gerçek meyve suyu ikram etmek istiyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Karadut Şurubu İçin Malzemeler;

3 kğ karadut.

1 çay bardağı toz şeker.

1 çay bardağı su.

1 su bardağı pekmez.

İsteğe bağlı 3 karanfil.

İsteğe bağlı 1 çubuk tarçın.

Karadut Şurubu Nasıl Yapılır?

Ayıklayıp yıkadığımız karadutlara 1 çay bardağı toz şeker ve su ekleyerek kaynatalım. Yumuşadığı zaman ocağı kapatıp blenderle dutları iyice ezelim. Bu sırada pekmez ekleyelim.

Kevgir veya süt süzgeçi ile dutlarımızı süzdürelim.

Kaşık yardımı veya elimiz ile eze eze iyice suyunu çıkartalım. Katılaşan dut posasına akan sudan alarak tekrar ezelim. Çok katı ise bir su bardağı su ile akışını sağlayalım.

Tamamen katı posa kaldığında çıkan dut suyumuz konsantre kıvamında olacaktır.

Şişelere doldurup servisde damak lezzetimize göre sulandırarak buz ilavesi ile ikram edebiliriz.

Taze nane ve fesleğen yaprağı ile sunum yapabiliriz. Afiyet şifa olsun. Boşuna şuruplara para vermeyin... Karadut ve karadut özü; yüksek C vitamini, demir ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kansızlığı önlemeye ve sindirim sistemini düzenlemeye büyük imkan sağlar.