  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran: Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mekke Anlaşması ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz Erkan Tan’dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Güçlü siyasi irade büyük nimet... Muazzam Tahran ve Washington mutabık kaldı: Ateşkes süresi uzatılıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı iddiası Motorindeki ÖTV yükü azaltılıyor mu? TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek Levent Gültekin’den dikkat çeken çıkış: Erdoğan PKK’ya taviz vermedi, hatta çok daha sert davrandı Amerikalı turistin İslam'ın simgesiyle tanıştığı anlar: İlk kez duyduğu ezan sesi ruhuna işledi Aziz Sancar’dan Türk gençlerine gurur veren mesaj: “Bunu bir Türk yaptı, ben de yapabilirim” CHP’nin eskisi de yenisi de aynı zihniyette! İkili oynadılar
Kadın - Aile Karadut şurubu nasıl yapılır? Tek başına bile değerli, o imkanı sağlıyor! Boşuna para harcamaya gerek yok
Kadın - Aile

Karadut şurubu nasıl yapılır? Tek başına bile değerli, o imkanı sağlıyor! Boşuna para harcamaya gerek yok

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Karadut şurubu nasıl yapılır? Tek başına bile değerli, o imkanı sağlıyor! Boşuna para harcamaya gerek yok

Yaz sıcaklarında yaylalara kaçtığımız bu günlere yakışır güzel bir tarifimiz var ! Tek başına bile değerli olan karadut şurubunun özelliklerinden en önemlisi serinletmeye imkan sağlamasıdır. Eğer yaparsanız işte hazırlanması gerekenler...

Karadut Şurubu Nasıl Yapılır?

Yaz sıcaklarında yaylalara kaçtığımız bu günlere yakışır tarifimiz var sizlere .Özellikle serinletici, bağırsak düzenleyici, kan yapıcı özellikleri ile Karadut Şurubu.Misafirlerinize gerçek meyve suyu ikram etmek istiyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Karadut Şurubu İçin Malzemeler;

3 kğ karadut.
1 çay bardağı toz şeker.
1 çay bardağı su.
1 su bardağı pekmez.
İsteğe bağlı 3 karanfil.
İsteğe bağlı 1 çubuk tarçın.

Karadut Şurubu Nasıl Yapılır?

Ayıklayıp yıkadığımız karadutlara 1 çay bardağı toz şeker ve su ekleyerek kaynatalım. Yumuşadığı zaman ocağı kapatıp blenderle dutları iyice ezelim. Bu sırada pekmez ekleyelim.

Kevgir veya süt süzgeçi ile dutlarımızı süzdürelim.
Kaşık yardımı veya elimiz ile eze eze iyice suyunu çıkartalım. Katılaşan dut posasına akan sudan alarak tekrar ezelim. Çok katı ise bir su bardağı su ile akışını sağlayalım.
Tamamen katı posa kaldığında çıkan dut suyumuz konsantre kıvamında olacaktır.

Şişelere doldurup servisde damak lezzetimize göre sulandırarak buz ilavesi ile ikram edebiliriz.
Taze nane ve fesleğen yaprağı ile sunum yapabiliriz. Afiyet şifa olsun. Boşuna şuruplara para vermeyin... Karadut ve karadut özü; yüksek C vitamini, demir ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kansızlığı önlemeye ve sindirim sistemini düzenlemeye büyük imkan sağlar.

Zayıflayayım derken yüzünüzden olmayın: Doktor reçetesi şart
Zayıflayayım derken yüzünüzden olmayın: Doktor reçetesi şart

Kadın - Aile

Zayıflayayım derken yüzünüzden olmayın: Doktor reçetesi şart

48 saat boyunca etki: Sadece dişler değil ağız kokusu sorunları yaşayanlar: Kurtulmak için bu adım destek olacak
48 saat boyunca etki: Sadece dişler değil ağız kokusu sorunları yaşayanlar: Kurtulmak için bu adım destek olacak

Kadın - Aile

48 saat boyunca etki: Sadece dişler değil ağız kokusu sorunları yaşayanlar: Kurtulmak için bu adım destek olacak

Sıfır beden olmak için uzman onaylı 5 öneri: Kiloyu göbekten alanlar farkı püf noktasında! Peki formül ne?
Sıfır beden olmak için uzman onaylı 5 öneri: Kiloyu göbekten alanlar farkı püf noktasında! Peki formül ne?

Kadın - Aile

Sıfır beden olmak için uzman onaylı 5 öneri: Kiloyu göbekten alanlar farkı püf noktasında! Peki formül ne?

Turgay Yazıcı’dan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Dilek İmamoğlu’na Rahşan Ecevit modeli mi?
Turgay Yazıcı’dan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Dilek İmamoğlu’na Rahşan Ecevit modeli mi?

Aktüel

Turgay Yazıcı’dan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Dilek İmamoğlu’na Rahşan Ecevit modeli mi?

Uzun ömürlü çiçekler nelerdir? Balkon, bahçe, iç mekan bitkileri: motivasyonu arttıran dört çiçek serisi
Uzun ömürlü çiçekler nelerdir? Balkon, bahçe, iç mekan bitkileri: motivasyonu arttıran dört çiçek serisi

Kadın - Aile

Uzun ömürlü çiçekler nelerdir? Balkon, bahçe, iç mekan bitkileri: motivasyonu arttıran dört çiçek serisi

Yer Diyarbakır: Böylesi ilk defa görüldü: Böceğin sırtında iki göz var! Görenleri hayrete düşürdü
Yer Diyarbakır: Böylesi ilk defa görüldü: Böceğin sırtında iki göz var! Görenleri hayrete düşürdü

Aktüel

Yer Diyarbakır: Böylesi ilk defa görüldü: Böceğin sırtında iki göz var! Görenleri hayrete düşürdü

Limon yağı takviyesi: En çok rahatsız eden o ağrılardan bir an önce kurtulun!
Limon yağı takviyesi: En çok rahatsız eden o ağrılardan bir an önce kurtulun!

Kadın - Aile

Limon yağı takviyesi: En çok rahatsız eden o ağrılardan bir an önce kurtulun!

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23