Karadut şurubu faydaları | Karadut şurubu nasıl yapılır? Karadut şurubu nasıl kullanılır?

Karadut nedir, faydaları nelerdir?

Bahar mevsiminde bayılarak tükettiğimiz karadutun faydalarından aynı zamanda suyunu elde ederek de tüketebilirsiniz.

Karadutun faydalarının yanında karadut suyunun da sağlık açsından birçok faydası bulunuyor.

Karadut meyvesi sadece sağlıklı olduğu için değil, tadının lezzetli olması açısından da insanlar tarafından çok fazla tüketilen meyvelerden birisidir. Basitçe söylemek gerekirse, karadut,

Morus Alba adındaki bir ağaçtan gelen bir meyvedir. Genellikle karadutların kırmızı olduğunu düşünüyoruz, ama bunların da beyaz, siyah ve mavi versiyonları da var. Dut ağaçları yılda 10 metreye kadar büyüyebilir ve 30 metrede tam olgunluğa ulaşabilir.

İpekböceklerinin en sevdiği yiyecek olan yapraklar, kışın dökülür ve bir sonraki mevsime geri döner. Karadut birkaç ay içinde olgunlaşır ve Mayıs ayında yenecek kıvama gelir.

Karadut, Asya, Afrika ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde de çok fazla bulunan karadut meyvesini semt pazarlarından, semt manavlarından ve marketlerden satın alabilirsiniz. Ayrıca, reçel, reçel, smoothie, krep, tatlılar, soslar içinde karadut kullanabilirsiniz. karadut bu yiyeceklere de ekstra bir lezzet ve aroma vermektedir.

Karadut neden faydalıdır?

Karadut besin ve vitaminlerle doludur. Bir fincan karadut sadece 60 kalori içerir, bu da karadutları hafif ve lezzetli bir yiyecek yapar. Karadut meyvesi vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlar. Karadut şekeri glikoza dönüştüren ve böylece hücrelere enerji sağlayan karbonhidratlar içerir. Karadut tüketmek demir alımınızı arttırır ve dokulara yeterli miktarda oksijen sağlar. Karadut Vitamin K ve C bakımından zengindir. C vitamini doku gücünü arttırır ve kollajen sentezini artırır. K vitamini kemik dokusu gelişimine yardımcı olur ve kan pıhtılaşması için gerekli bir bileşendir.

Ayrıca karadut Riboflavin içerirler, bu da dokularınızı serbest radikallerden korur ve oksijeni vücutta transfer etmeye yardımcı olur. Karadut meyvesi ister, karadut suyu olsun ister karadut meyvesi olsun sağlık açısından çeşitli faydalar barındırmaktadır.

İşte karadutun faydaları

Sindirim Sağlığını Geliştirin

Karadut mideniz için bir nimettir. Kabızlığı gidererek sindirim problemlerinizin azalmasına yardımcı olur.

Karadut kilo vermenizi sağlayacak en önemli meyvelerden birisidir. Bunun nedeni de vücudunuz için uygun olan lif ihtiyacını karşılamasıdır. Karadut, bunu bağırsaklarda dışkıyı toplayarak ve sindirim sistemi boyunca yiyeceklerin hareketini kolaylaştırarak yapar. Bu süreçte de kabızlık, şişkinlik ve mide kramplarının giderilmesinde yardımcı olur

Kötü kolesterolü düşürür

Karadut tüketmek, vücudunuzdaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için iyi bir yoldur ve bu da kardiyovasküler hastalıklar problemlerini önlemeye yardımcı olur

Kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutar

Özellikle karadutlar vücudun şeker seviyelerini kontrol etmede yardımcı olur. Karadutlarda bulunan belirli kimyasallar, tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan ilaca benzerdir.

kara duttaki bu bileşikler bağırsaktaki şekerleri yavaşça parçalayarak ve yavaşça kanın içine çekilmesine izin vererek vücudun şeker seviyesini optimum bir aralıkta tutmaya yardımcı olur.

Kanser Riskini Azaltır

Kendinizi kansere karşı korumak istiyorsanız, o zaman aramanız gereken şey karaduttur.

Karadut, tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller.

Ve sizi kansere karşı koruyan antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.

Karadut, kanser hücrelerini alı koymaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Ayrıca karadut anti kanser özelliklerine sahip resveratrol içerirler. karadut kanseri inhibe edici özellikleri sayesinde kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroidle mücadeleye yardımcı olur.

Bağışıklığı Arttırın

Karadut, makrofajları içinde bulunan alkaloidler aracılığıyla aktive ederek bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Makrofajlar bağışıklık sistemini her zaman uyarır. Karadut ayrıca, başka bir bağışıklık güçlendirme elemanı olan C Vitamini içerir.

Antioksidanlar açısından zengindir

Karadut içerisinde bol miktarda antioksidan içerir. Doğal bir antibiyotik olan karadutlar kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda karadut kan basıncını da kontrol eder.

Grip ve soğuk algınlığından korur

Özellikle karadut grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Karadut meyvesi eski zamanlarda soğuk algınlığını tedavi etmek amacıyla ilaç niyetine kullanılmaktaydı.

C vitamini açısından zengin olan bu meyveyi tüketerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önüne geçebilirsiniz.

Karaciğer Sağlığını Geliştirir

Dut yeterli miktarda tüketildiğinde karaciğerdeki kanı besler ve karaciğeri arındırmaya yardımcı olur.

Karadut aynı zamanda karaciğeri güçlendirmek ve karaciğer sağlığını korumak için çalışan bolca demir minerali içerir.

Karadut Şerbeti Tarifi

Karadut şurubu nasıl yapılır? Nasıl saklanır?

Karadut şurubu, karadutun su ve şekerle pişirilip ortaya çıkan suyunun süzdürülmesiyle elde ediliyor. Bu nedenle şurup yapmak için bolca karaduta ihtiyacımız var. Tazecik karadutların varsa yapraklarını ya da yabancı maddelerini temizleyerek işe başlayın. Karadutları genişçe bir kabın içerisine aktarın. Üzerine bolca su ilave ederek 2-3 dakika bekletin ve suyu süzün. Karadutları nazik bir şekilde, ezilmeden genişçe bir tencerenin içerisine aktarın. Çok fazla ezilmemelerine özen gösterin ve içerisinde herhangi bir yabancı madde olmadığından ya da yaprak kalmadığından emin olun. 1 kg karaduta 1 su bardağı toz şeker, 2-3 su bardağı su ve 1/4 adet limonun suyunu ilave edin. Karadut suyunuzun çok daha uzun süre dayanması için içerisine limon tuzu ilavesinde de bulunabilirsiniz. 1 kg karaduta 1 tatlı kaşığı limon tuzu ilave edebilirsiniz. Ardından güzelce kaynatın. Hafif yoğun bir kıvam almaya başladığında ocaktan alın. Bir kabın üzerine tülbent ya da süzgeç oturtun. Karadut şurubunuzu süzdürün. Altta kalan şurubu soğuyunca cam şişelere ya da cam kavanozlara aktararak saklayabilirsiniz.

Karadut şurubunun faydaları

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle şişkinlik hissettiğiniz öğünlerin ardından rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Ilık bir şekilde tüketildiğinde özellikle öksürüğe ve boğaz ağrısının geçmesine yardımcı olur.

Ağız yaraları ve aftların çıktığı durumlarda tüketildiğinde bu yaraların geçmesine yardımcı olur. İyileşme sürecini hızlandırır.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kansızlığa da iyi gelir.

Özellikle hamilelerin hamilelik döneminde tüketmesi önerilir. Kan yapar, vitamin kaynağıdır ve kansızlık çeken hamilelerin bu süreçte sorunları en aza indirmeye yardımcı olur.

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