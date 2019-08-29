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Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar arazi sulanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’un Karadere Mahallesi’nde sulama tesisi inşa ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar arazi sulanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’un Karadere Mahallesi’nde sulama tesisi inşa ediyor. Tesis tamamlandığında 588 dekar arazi suya kavuşacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda Gündoğmuş İlçesi Karadere Mahallesi’nde tarımsal sulama tesisi kazandırıyor. Yapımı hızla devam eden proje ile Karadere kaynağından alınan suyla 588 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Karaderesi’nden iki adet su alım bandı ile alınacak sulama suyu, döşenecek 1700 metre uzunluğundaki boru hatları ile tarım arazilerine ulaştırılacak.


İlçe tarımına büyük katkı sunacak sulama tesisini mahalledeki tüm çiftçiler kullanabilecek. Toprağın verimini ve ürün çeşitliliğini artıracak sulama tesisi ile çiftçinin kazancı da artacak. Projenin Eylül sonu tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
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