Karadenizliler üretiyor, dünya Türk çayı içiyor

Türkiye’den bu dönemde yapılan çay ihracatında 1 milyon 798 bin 864 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika’ya 444 ton çay ihraç edildi. Bu ülkeyi 662 bin 343 dolarla Almaya ile 526 bin 266 dolarla KKTC takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, çay ihracatının 2020 yılına rekor artışla başladığını söyleyerek, “Türk çayı, ÇAYKUR tarafından yurt dışı pazarlarda, yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda marka bilinirliğinin artmasıyla önemli talep görmeye başladı. Ayrıca Türk çayının doğal ve naturel özelliği de tüketici kitlesi tarafından tercih edilmesine büyük katkı sağladı. Özellikle Kovid-19 salgınının dünya genelinde kontrol altına alınmasıyla piyasalarda yaşanacak hareketliliğe bağlı olarak insanların sağlıklı beslenme ve vücut direncini artırmak için doğal ürünlere yönelecek olması ile çay ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz” dedi.