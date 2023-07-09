Karadeniz'in rengi değişti!

Düzce’de etkili olan sağanak yağışlar sonrası Karadeniz’e dökülen çamurlu sularla deniz yüzeyinin rengi değişti.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Karadeniz’in rengini değiştirdi. İki gündür etkili olan yağışlarla birlikte dere yataklarının çamurlu suyu Akçakoca ilçesinde denize dökülünce, çamurlu sular deniz yüzeyinin geniş bir kısmını kapladı.

Yağışlarla birlikte Karadeniz’de fırtına da etkili oluyor. Fırtına nedeniyle dalga boyu yaklaşık 5 metreye kadar ulaştı.

Akçakoca Kaymakamlığı da 9 Temmuz Pazar günü denizlerdeki fırtınadan dolayı tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı.