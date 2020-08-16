Karadeniz'in bal ormanlarındaki tatlı mesaide sona gelindi

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'in bal ormanlarında üretilen kestane ve orman gülü balının sağımını yapan arıcılar, ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce oluşturulan 3 bin 400 hektarı kapsayan bal ormanlarında arıcılar, peteklerini mayıs ayının ortasından itibaren belirlenen bölgelere yerleştirdi.

Yaklaşık üç ay boyunca Karadeniz'in uçsuz bucaksız ormanlarındaki bitki örtüsünden orman gülü ve kestane balı üretimi yapıldı. Sağımı yapılan balın kilogramı 120-150 lira arasından satılıyor.

Bal sağımını tamamlayan üreticiler ise arıların kışa yönelik bakımlarını yapmaya başladı. Üreticiler bal ormanları kurulmasıyla artan verimden de memnun kaldı.

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, AA muhabirine, Giresun ve Ordu'da 24 bal ormanı olduğunu söyledi.

Her bal ormanının yaklaşık 2 bin petek kapasitesi olduğunu aktaran Güneş, "Bal ormanlarını kurarken öncelikle arıcılarla istişarede bulunup ihtiyaçlarını belirliyoruz. Yollarıyla ilgili problemleri çözüyoruz, kovan koyma yerleri, yağmurdan korunma barınakları yapıyoruz, su tahsis ediyoruz." dedi.

Güneş, Türkiye'deki bal üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun Ordu ve Giresun'daki arıcılar tarafından yapıldığını belirterek, "Bu arıcılarımız belli periyotlarda ülkemizin çeşitli yerlerinde konar göçer arıcılık yapıyor. Bununla birlikte arıcılarımız bal ormanlarımızda kestane başta olmak üzere orman gülü ve Karadeniz'deki diğer türlerden bal üretimi yapmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Giresun ve Ordu'da bal ormanlarının 3 bin 400 hektar alanı kapsadığını dile getiren Güneş, bu yıl iki ilde 3 bal ormanı daha oluşturulmasının planlandığını söyledi.

- "Bal ormanları sayesinde arı çiçeğin ortasına girdi"



Doğankent ilçesindeki bal ormanında arıcılık yapan Yunus Karaman ise 80 petekte orman gülü ve kestane balı üretimi yaptığını aktardı.

Şu an bal sağımını bitirdiğini ifade eden Karaman, "Arı bakımı, arı bölme işlemi ve kışa hazırlık yapıyoruz. Balları direkt vatandaşa satıyoruz, 120-150 lira arasında kalitesine göre bal satılıyor." diye konuştu.

Karaman, bal ormanlarının üreticiye avantaj sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bal ormanları sayesinde arı kovanları çiçekli yerlerin ortasına girdi, böylelikle de arı 2 kilometre uzaklığa gitmek yerine 50-100 metreye gidiyor. Ormanın dışındaydık, bal ormanı kurulunca da ormanın içine girdik, arı en fazla 500 metreye giderek bal getirebiliyor. Onun için de verim artıyor."

Aynı bölgede arıcılık yapan Özer Şağban da Karadeniz ormanlarında zor ve zahmetli bir iş yaptıklarını dile getirerek, "Arıyla ilgileniyoruz, hastalıkla mücadele ediyoruz. Burada ayılar da var, şoklu ayı çitimiz var güneş enerjisiyle çalışan, böyle bir önlemimiz var. Bu sene verim iyi, memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.