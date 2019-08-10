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Karadeniz’in azgın sularına kapılan bir adamı 20 kişi zor kurtardı

Rusya’nın Karadeniz kıyısında dalgalara kapılan bir adam, 20 kişinin yarım saatlik mücadelesi sonrasında kurtarılabildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
Karadeniz’in azgın sularına kapılan bir adamı 20 kişi zor kurtardı

Rusya’nın Karadeniz kıyısında dalgalara kapılan bir adam, 20 kişinin yarım saatlik mücadelesi sonrasında kurtarılabildi.


Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Novorossiysk şehrinde bir adam fırtına uyarısına rağmen Karadeniz’e girdi. Plajdan denize giren adamın bir süre sonra imdat çığlıkları duyuldu. Çevrede bulunanlar bunun üzerine kurtarma ekiplerini aradı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasının zaman alması üzerine plaj çevresinde bulunan 20 kişi boğulmak üzere olan adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Dalgalar tarafından sürüklenen adamı can simidi atılmasına rağmen boğulmak üzere olan adam can simidine ulaşamadı. Bunun üzerine 20 kişi el ele tutuşarak ve bir ipten destek alarak adamı dalgaların arasından çekmeye çalıştı. Fakat 20 kişilik sivil kurtarma ekibi bunda da başarılı olamadı.


Son olarak sivil kurtarma ekibinden bir kişi dalgaların içine dalarak adama ip bağlanmış can simidi gönderdi. Simidi tutmayı başaran adam dalgalarında yardımıyla sahile doğru ilerledi. 20 kişilik ekipte dalgaların fırlattığı adama koşarak boğulmak üzere olan adamı dalgaların arasından çekerek kurtardı.


Bacağı kırıldı


4 metrelik dev dalgaların arasından tam yarım saatlik mücadelenin ardından kurtulan adam hemen hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan adamın 2 bacağının da kırıldığı öğrenilirken bunun dışında herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Boğulmak üzere olan adamın kurtarılma çabaları 20 kişilik ekipten olan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma çalışmaları sosyal medyada yüklendikten sonra 20 kişilik ekip Rusların büyük takdirini topladı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
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