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Karadeniz'i yeniden kara bulutlar kapladı!

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sel felaketinden büyük zarar gören bölgede, kara yağmur bulutlarının tekrar Karadeniz üzerinde toplanması, vatandaşları korkuttu.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:49
Karadeniz'i yeniden kara bulutlar kapladı!

Doğu Karadeniz’de son günlerde Ordu ve Rize’de etkili olan yağmurların ardından sel felaketi yaşanmıştı. Sel sonrası yaralar sarılmaya başlanırken, yağmur bulutlarının yeniden Karadeniz üstünde toplanması endişelendirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 12:49
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Samsun
  5. Rize
  6. Ordu
  7. Kars
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Erzurum
  11. Diyarbakır
  12. Bursa
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. Karadeniz
  17. kara bulutlar
  18. yağmur bulutları
  19. sel felaketi
  20. hava durumu

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