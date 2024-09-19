Karadeniz'e hızlı tren müjdesi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ‘Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' kapsamında katıldığı programın sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'deki raylı sistemlerden para kazanılmadığını vurgulayan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, “Devlet Demir Yolları'nın yaptığı işler olsun, belediyelerin yaptığı raylı sistemler olsun, bunun para kazananı var mı bilmiyorum. Zarar ediyor ama ülke için hep kârdır. Onu da net söylüyorum. Yani bakın Marmaray dahil zarar ediyor. Niye? Ucuz taşıma adına. Ama ülke için kârdır. Niye? Akaryakıttan tasarruf ediyoruz” dedi.

Karadeniz'de yapılması düşünülen hızlı tren hattı için 300 kilometrelik tünel açılması gerektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Samsun-Sarp arası Karadeniz'e bu hızlı tren nereden gider diye çok tartışılmıştır. Samsun'dan Sarp'a kadar gidecek hat, oradan da Gürcistan'a bağlanacak. Bunun da ön proje çalışmaları başladı. Net bilgi budur. 510 kilometre civarında bir hattan bahsediyoruz ve 300 kilometreye yakını da bunun tünel olacak. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Yani bugünden yarına hemen bir beklenti oluşturmamız kesinlikle doğru değildir. Bunu doğru yönetmemiz gerekir. Biz Samsun'un, biz Karadeniz'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Ona göre de planlama yapıyoruz” diye konuştu.

Samsun'a yapılacak yeni tramvay hattı ile diğer yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma alanında yani havayolu, demiryolu, karayolu iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinden bir yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Samsun Havalimanı'yla ilgili belli ihtiyaçlar var. Bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödenek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek, havaalanının genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız. Dış hat uçuşlarında pandeminin neredeyse 2 katına kadar çıkmışız. İç hat uçuşlarında pandemi zamanındaki yakalamışız. Demek ki iç hat uçuşlarında biraz daha gayrete ihtiyacımız var. Demiryolunda Samsun-Kalın hattını biliyorsunuz. Yük ve yolcu taşımacılığı işlemlerimize devam ediyoruz. Yine Gelemen İltisak Hattımızla ilgili çalışmalar devam ediyor. Onu da inşallah bu senenin sonunda bitirmiş olacağız. Samsun Limanı, Samsun OSB'si bu anlamda bizim için kıymetli. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsun Karadeniz'de ilk, Türkiye'de de ilklerden bir tanesi olan kent içi raylı sistemleri hayata geçirmişti. Günde 100 bin yolcu taşıyor, potansiyeli daha da fazla. Onunla ilgili de iş birliği halinde bu tren setlerini temin edilmesi noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ile bir iş birliği halinde o süreci yürütüyoruz. Bundan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii, Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede sahilden başlayıp, Şehir Hastanesi'ne, sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye gidecek olan yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımızın onayıyla onun üstlenimini de bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.