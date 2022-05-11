'Karadeniz'den günde 10 milyon metreküp doğalgaz çıkartılacak'

Türkiye, 2023 yılında Karadeniz'den doğalgaz çıkarmayı planlıyor. Yapılacak olan doğalgaz sondajının ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

2023'te gerçekleşecek sondaj faaliyetlerinin miktarı merak konusuydu. Yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, TPAO'nun 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, komisyonda yaptığı sunumda, şirketin 4 ülkede 9 projede yer aldığını söyledi.

"Karadeniz'de günde 10 milyon, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek"

Bilgin, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirerek "Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek." bilgisini paylaştı.

Bu yıl 150 sondaj planlanıyor

Geçen yıl 34 yeni keşifle 70,7 milyon varil petrol eş değeri rezervin kaynaklara eklendiğini belirten Bilgin, üretilenden daha fazla yeni rezervin, keşiflerle yerine konduğunu belirtti.

Bilgin, geçen yıl karada toplam 112 kuyu sondajı yapıldığını ve bu yıl için 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 sondaj planlandığını kaydetti.

"Dördüncü sondaj gemisi Doğu Akdeniz için planlandı"

Türkiye'nin üç sondaj gemisi olduğunu ve dördüncü geminin yolda olduğunu vurgulayan Bilgin, "İki sismik gemimiz de envanterde bulunuyor. Dördüncü sondaj gemimiz Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz için planlandı." diye konuştu.

Bilgin, söz konusu geminin Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacağını belirterek "Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazır olacak." ifadesini kullandı.

"Sürdürülebilir gücümüzün göstergesi"

AA'nın haberine göre, derin denizlerde bir sondajın maliyetinin yabancı ortaklarla 246 milyon dolara, TPAO'nun imkanlarıyla ise 33 milyon dolara mal olduğunu kaydeden Bilgin, "Bu da derin denizlerde rekabet edilebilir, sürdürülebilir gücümüzün göstergesi." dedi.

Ayrıca Sakarya Gaz Sahası'nın güncel durumunu gösteren bir video da komisyon üyelerine izletildi.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından TPAO'nun 2019-2020 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.