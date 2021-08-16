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Gündem Karadeniz'den acı haber!
Gündem

Karadeniz'den acı haber!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 19:54:00 -
Karadeniz'den acı haber!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

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