Karadeniz'deki hamsi yasağının kalkış tarihi belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Marmara Bölgesi’nde kaldırılan hamsi yasağının Karadeniz’de kaldırılacağı tarihi açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hamsi yasakları ile ilgili açıklamada bulundu.
Hamsi yasağı ne zaman kalkacak?
Bakan Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi. 9 santimetrenin altında olan hamsilerin avlatılmayacağını ifade eden Pakdemirli, "Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak." dedi.