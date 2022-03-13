Karadeniz’deki gemilerimiz 7/24 takip ediliyor

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle limanlarda bekletilen gemilerle ilgili bilgi verdi. Karaismailoğlu, Türkiye’ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçeği yağı yüklü 6 geminin savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında durduğunu anımsattı. Her bir geminin 9 Mart’ta kalkış izni aldığını da hatırlattı. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Bu gemilerden 6 bin 99 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Lilac dün sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı’nı geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Varış limanı Mersin’e doğru seyrediyor. 15 Mart’ta Mersin’e yanaşması planlanıyor. Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov Karadeniz’de seyir halinde. Diğer 4 ayçiçeği yağı taşıyan geminin ise 17 Mart’a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor.”

5’i açıldı

Azak limanlarında 18 geminin beklediğine dikkat çeken Karaismailoğlu, şunlara işaret etti: “Bunlardan bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere yüklerini götürmek üzere yine çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı. Bir gemimiz ise Temruk Limanı’nda pirinç kepeğini yükleme yapmak için giriş sırası bekliyor. Olumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı bu gemilerden 5’i Karadeniz’e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazı’nda ve Azak Denizi’nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de bugünden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz.”