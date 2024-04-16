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Dünya Karadeniz’deki en büyük NATO tatbikatı!
Dünya

Karadeniz’deki en büyük NATO tatbikatı!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 23:25:00 -
Karadeniz’deki en büyük NATO tatbikatı!

NATO’nun Karadeniz’deki en büyük tatbikatı “Deniz Kalkanı”, 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan’dan bu yana devam ediyor.

NATO’nun Karadeniz’deki en büyük tatbikatı “Deniz Kalkanı”, 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan’dan bu yana devam ediyor.

NATO’nun Karadeniz’deki en büyük tatbikatı “Deniz Kalkanı” devam ediyor. 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan’da başlayan tatbikat, 21 Nisan’da sona erecek. Bu yıl Karadeniz’deki güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak güncellenen “Deniz Kalkanı” tatbikatı, Karadeniz’de, Romanya’nın kıyı bölgesinde, Tuna nehrinde ve Tuna Deltası’nda gerçekleştiriliyor.

Romanya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, tatbikata 400’ü yabancı 2200’den fazla askeri personelin katıldığı belirtilerek, “Tatbikatın senaryosu, NATO standartlarına uygun olarak ve bölgedeki mevcut güvenlik tehditleri bağlamında deniz ve nehirdeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele, deniz ve nehir trafiğinin kontrolünü sağlama ve denizde arama ve kurtarma faaliyetlerini planlama ve yürütme hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır” denildi.

Romanya Deniz Kuvvetleri tarafından tertiplenen en karmaşık tatbikat olarak tanımlanan askeri manevralara Romanya’nın yanı sıra Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD de katılıyor.

NATO, Rusya’nın 2022 yılı şubat ayında Ukrayna’ya saldırısı sonrasında Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmış ve Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da kapasitesini artırma kararı almıştı.
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