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Karadeniz’de tek olan Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

Karadeniz’in sodalı gölleri arasında yer alan Mavi Göl bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

13 Ağustos 2019 Salı 11:35
Karadeniz’de tek olan Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

Karadeniz’in sodalı gölleri arasında yer alan Mavi Göl bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerine doğanın görsel bir şölenini sunan Mavi Göl havadan da görüntülendi.


Sodalı olması nedeniyle turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl’ü Kurban Bayramı’nın 4. gününde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı misafir ziyaret etti.


Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan ve doğal sodadan oluşan ‘Mavi Göl’ ziyaretçilerini ağırlıyor. Son yıllarda turistlerin gözde mekanları arasına giren Mavi Göl bayram tatili boyunca da ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler sodalı suyun ve doğanın tadını doyasıya çıkardılar.


Giresun’a 45 kilometre mesafede bulunan Mavi Göl’ün her geçen gün ziyaretçi yoğunluğunun arttığını ve sadece Kurban Bayramı’nda 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, “Adeta Mavi Göl’de kurban bereketi yaşandı. Kurban Bayramı Giresun turizmine de ciddi bir bereket ve hacim kazandırdı. Dereli ilçesine bağlı Mavi Göl Giresun şehir merkezine 45 kilometre mesafede Giresun-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alıyor. Doğanın bize sunacağı ender görülen bir güzellik. Hem akan hem de sodalı oluşu nedeniyle mavi olan bir su. Bayram boyunca günde 5 binin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı bayram boyunca da toplamda 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bayramda Giresun’da en fazla ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Ordu-Giresun Havaalanı’na Almanya’nın iki kentinden ve Suudi Arabistan’ın iki kentinden direk uçuşlar olması yabancı turist sayısını da artırdı. Bütün turların programlarında yer alan Mavi Göl’e yerli ve yabancı turist akını olduğunu söyleyebiliriz” dedi.


Mavi Göl’ü ziyaret edenler ise doğa harikası gölü görmeye değer olduğunu ifade ederek, gelip gördükleri için duydukları mutluluğu ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:35
  1. doğa

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